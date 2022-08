Kolasinac : "On a de très bons joueurs et l'équipe travaille dur"

Sead Kolasinac a donné son sentiment sur l'ambiance des entraînements de l'OM. Le Bosnien apprécie ce qu'il y voit.





Face aux médias, Sead Kolasinac a donné des indications sur les séances d'entraînement de la Commanderie : "On veut jouer en un contre un même derrière. J'ai la possibilité de couvrir Tavares. Après le match contre Nice, on a vu ce qui était positif, mais aussi les points à améliorer. L'objectif de demain, c'est de refaire une bonne performance de 90 minutes. Je n'aime pas comparer les saisons, mais cette année, on a de très bons joueurs et l'équipe travaille dur. On doit rester concentré à chaque match." Un peu plus tôt, le défenseur avait commenté la grosse préparation réalisée avec Igor Tudor : "C'est toujours difficile quand on arrive à la mi-saison. Je suis heureux d'avoir fait la préparation en entier. Cette prépa était difficile. C'est juste que ce soit comme ça, je suis très content de ça."



Le recrutement a été notamment axé sur le travail. Ces Phocéens bossent à l'Italienne et c'est plutôt bon signe pour la suite.