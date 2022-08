Tudor compte bien sur Touré

Face à la presse, Igor Tudor s'est exprimé sur la situation d'Isaak Touré. L'entraîneur de l'OM compte bien sur l'ancien Havrais.





En conférence de presse, Igor Tudor a donné des nouvelles d'Isaak Touré. Le technicien compte sur lui pour l'avenir. Le joueur devrait bientôt faire des apparitions : "C'est un bon joueur, il a bon futur. On compte sur lui, c'est un joueur très jeune qui arrive de la Ligue 2 et qui a besoin d'un temps d'adaptation. En préparation, il a joué au-delà de ce qu'on attendait. Les joueurs qui ont joué à sa place ont confirmé, mais ça ne va pas dire qu'on ne va pas l'utiliser", a-t-il indiqué face aux médias.



Isaac Touré a participé à plusieurs matchs amicaux et parfois fait forte impression.