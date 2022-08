Mercato : ça coince pour Amavi

Le départ de Jordan Amavi serait remis en cause par un souci entre ses agents et l'OM. Le joueur pourrait rester à Marseille.





D'après RMC Sport, le départ de Jordan Amavi pour l'Olympiakos achoppe en raison d'un désaccord entre ses agents et le club phocéen. Il s'agirait d'un différend d'ordre financier et l'OM serait très remonté. L'opération serait dans l'impasse, mais "rien n'est définitif", explique le site de la radio.



Pour rappel, Jordan Amavi possède un contrat qui porte jusqu'en 2025. Igor Tudor ne compte pas sur lui et on peut espérer qu'il a encore quelques ambitions pour la suite de sa carrière, alors qu'il n'a que 28 ans : rester à l'OM constituerait un véritable suicide sportif.