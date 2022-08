Mercato : Tongya en route vers le Danemark

Selon les informations obtenues par La Provence, Franco Tongya va s'engager avec Odense, actuel 8ème du championnat danois.





Recruté lors du mercato d'hiver 2021 dans un deal plus comptable que sportif contre Marley Aké, Franco Tongya est sur le point de quitter l'OM selon les informations de La Provence.



En effet, l'ancien joueur de la Juventus va s'engager avec Odense, actuel 8ème du championnat danois. Si aucun montant n'a filtré, le quotidien régional précise qu'un pourcentage à la revente a été inclus dans le deal. En un an et demi, Tongya n'a pas disputé la moindre rencontre avec l'équipe première.