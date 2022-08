Desfarges : "On avait promis l'enfer à Tudor, il est en train de réussir"

Le journaliste de Prime Video s'est exprimé sur la victoire olympienne à Nice. Pour lui, Igor Tudor est l'un des principaux artisans de ce succès.





Sur la pelouse de l'Allianz Riviera, les Olympiens ont sans doute réalisé leur prestation la plus aboutie depuis le début de la saison. Un collectif qui prend forme sous l'égide d'Igor Tudor, dont les principes de jeu sont de plus en plus assimilés par ses hommes.



Un succès qui doit aussi être mis au crédit du Croate d'après Saber Desfarges : "On lui avait promis l'enfer après une préparation manquée, résultat, après quatre rencontres, Igor Tudor est en train de réussir, réaliser le meilleur départ de l'OM depuis 10 saisons. Face à Nice, c'est assez simple. Le premier but d'Alexis Sanchez, c'est exactement ce que le Croate souhaite mettre en place : de la verticalité, une récupération haute, des décalages. Les principes d'Igor Tudor commencent à être acceptés, tout simplement. Hier, on a vu une équipe, et ce, même avant l'arrivée du Chilien. Je vais balayer une maxime qui n'existe pas encore : manquer sa préparation ne veut pas dire rater son début de saison."



Toujours invaincu après quatre matchs de championnat, les Phocéens sont co-leader de la Ligue 1 avec 10 points, à égalité avec le PSG et Lens. Ce début de saison est aussi à mettre au crédit d'Igor Tudor. Quelques applaudissements à l'évocation de son nom, demain face à Clermont, ne seraient sans doute pas immérités.