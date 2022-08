Cardoze et la révolution numérique à l'OM

Chez nos confrères d'Eurosport, le directeur de la communication de l'OM est revenu sur la révolution numérique amorcée à l'OM ces dernières années.





Avec son nouveau concept "Bienvenue sur Mars" utilisé pour présenter les différentes recrues, l'OM a développé identité numérique propre au club sur les réseaux sociaux. À titre d'exemple, la vidéo de présentation d'Alexis Sanchez a été visionnée pas moins de 3 millions de fois sur Instagram.



Un choix qui s'inscrit dans une stratégie plus globale, dont le directeur de la communication, Jacques Cardoze a détaillé les grandes lignes chez nos confrères d'Eurosport : "On a voulu assez tôt avoir une identité numérique globale à 360 degrés avec ce 'Bienvenue sur Mars' qui allait être la matrice du discours du club pendant l'intersaison. C'est un slogan qui fait référence à Marseille et qui fait référence au particularisme marseillais. Ce qu'on souhaitait, c'était de faire rentrer ce particularisme dans ce discours global. Il faut le renforcer, mais sans l'exacerber. C'est la limite qu'on se fixe. On se repose sur une structure importante, issue d'OMTV, et forte. Pour faire cette transformation digitale, qui à mon avis était la bienvenue, on s'est servi du studio télé, des forces déjà en présence, mais aussi de gens qui viennent de la publicité, des graphistes. L'économie repose aussi sur la force de la communauté digitale d'un club. Un sponsor va par exemple regarder les engagements. Nous, on sait qu'on atteint des chiffres très forts sur l'engagement, les abonnés, la visibilité. Tous les indicateurs qui peuvent montrer à un sponsor, à un moment donné, qu'on est dans le top de la visibilité télé, digitale, quel que soit l'univers, vont l'inciter à nous accompagner."