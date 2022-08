Gigot est fan de Sanchez

Dans une interview à La Provence, Samuel Gigot a dit tout le bien qu'il pensait d'Alexis Sanchez.





Le défenseur central de l'OM s'est dit impressionné par la technique et le mental de l'ancien attaquant de l'Inter, d'Arsenal, de Manchester United et du FC Barcelone : "Jouer avec Alexis Sanchez ? C'est super. On apprend en s'entraînant face à ce type de joueur. Il a une expérience énorme, il a joué dans les meilleurs clubs. On le voit à sa manière de s'entraîner, à sa mentalité et à sa rage. Il n'est pas avare en efforts. On voit la différence. C'est un grand champion. Il bosse énormément avant, pendant et après l'entraînement, il s'occupe des moindres détails. C'est ce qui fait sa force. Il est très tonique, il est plus petit que la moyenne, mais il est très costaud sur ses jambes. Il ne faut pas se jeter bêtement face à lui... Il a une qualité de frappe incroyable, et sur ses prises de balle, il est très fort, il tourne, à droite, à gauche, on ne sait pas trop où il va aller. Il prend la profondeur, il décroche... Il a tout !"



Absent ce dimanche face à Nice (3-0), car suspendu, Samuel Gigot n'a pu voir sur le terrain le doublé d'Alexis Sanchez. Ce mercredi, contre Clermont, le défenseur central devrait retrouver une place dans le onze de départ, peut-être avec Alexis Sanchez (33 ans).