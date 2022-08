Mercato : Dieng cédé à un prix réduit ?

Alors que des sommes élevées ont entouré la vente de Bamba Dieng, l'attaquant sénégalais devrait finalement quitter Marseille pour moins de 10 millions d'euros.





Selon les informations relayées par L'Équipe, l'OM et le FC Lorient travaillent autour d'un transfert de 8 millions d'euros pour Bamba Dieng. Marseille devrait également avoir un pourcentage à la revente, sans plus de détails. L'international sénégalais (11 sélections, 1 but) devrait nécessairement prendre la direction de la Bretagne dans les prochaines heures, alors que le marché des transferts se ferme ce jeudi à 23h.



Dans la presse, il a été lu que Pablo Longoria estimait que Bamba Dieng devait être cédé au même prix qu'Arnaud Kalimuendo, passé du PSG à Rennes cet été contre 20 millions d'euros. Le prix de départ de 15 millions d'euros était le plus régulièrement cité pour Bamba Dieng, mais le buteur de 22 ans devrait donc s'en aller pour moins de 10 millions d'euros. Une habitude, pour l'OM, de ne jamais vendre à un prix élevé, alors que Bamba Dieng est évalué à 10 millions par Transfermarkt, et qu'Arkadiusz Milik a été cédé pour moins de 10 millions d'euros (en comptant le prix du prêt et l'option d'achat) à la Juventus.