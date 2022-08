Mercato : l'Olympiakos sur le point de s'offrir Amavi

RMC confirme les révélations de Fabrizio Romano : Jordan Amavi est à deux pas de l'Olympiakos Le Pirée.





D'après RMC, Jordan Amavi va être prêté au club grec pour un an, avec une option d'achat dont le montant est encore discutée entre les deux formations. Voyant son avenir complètement bouché à l'OM, et devant le peu d'offres lui parvenant après son prêt peu concluant la saison passée à Nice (9 matchs de L1 et de Coupe de France, aucun but, aucune passe décisive), le latéral gauche a décidé d'accepter de rejoindre l'Olympiakos, alors que Jordan Amavi ne le désirait pas ce week-end, selon L'Équipe.



Dixit La Provence, l'option d'achat pour le prêt de Jordan Amavi serait "quasi obligatoire", quand L'Équipe précise que celle-ci serait "non obligatoire". La Provence en profite pour ajouter qu'un club espagnol, dont le nom n'a pas filtré, s'intéressé à Jordan Amavi. Mais l'ancien défenseur d'Aston Villa devrait bien filer en Grèce, où l'Olympiakos, champion en titre, va disputer l'Europa League cette saison. Le club grec, où est prêté le Marseillas Konrad De La Fuente, va affronter le FC Nantes en phase de groupes.