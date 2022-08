Ménès loue le match de quatre Marseillais

Sur son blog Pierrot le Foot, Pierre Ménès, qui n'était "pas fan" de l'équipe d'Igor Tudor la semaine dernière, a salué la prestation de l'OM à Nice (victoire 3-0).





Pour Pierre Ménès, Dimitri Payet, Alexis Sanchez et les deux pistons sont ressortis du lot face aux Azuréens : "On a vu une excellente équipe marseillaise. Alexis Sanchez et Dimitri Payet, ça marche ! On a retrouvé le Payet de la saison dernière qui illumine les rencontres de son talent. C'est sûr que ce n'est pas un monstre physique. Il fait parler sa classe. Il y a encore une fois les deux pistons de l'OM qui ont été très bons. (Jonathan) Clauss fait une jolie passe décisive à (Alexis) Sanchez et (Nuno) Tavares qui marque son troisième but avec l'OM, son deuxième du pied droit. Ce sont deux joueurs qui apportent beaucoup à l'OM depuis le début de la saison."



Pierre Ménès a également salué en détail la performance du Chilien de l'OM, Alexis Sanchez, qui n'est plus à son zenith, selon le journaliste, mais qui peut performer en championnat de France : "(Alexis) Sanchez réussit un beau doublé. On est tous d'accord pour dire que ce n'est plus le Sanchez d'Arsenal ou de Barcelone, mais même sur ses acquis, cela suffit largement pour le niveau de la Ligue 1. Il a montré toute sa classe, toute sa science du jeu et sa technique. Le premier but qu'il met est absolument sublime. C'est un très bon résultat."



L'OM, 2e de L1, va affronter Clermont, demain soir, au Stade Vélodrome.