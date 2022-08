Guy : "Celui qui me bluffe le plus, c'est Jonathan Clauss"

Sur RMC, Stéphane Guy a fait les louanges du piston droit de l'OM, Jonathan Clauss, recruté cet été au RC Lens.





Selon Stéphane Guy, l'international français (4 sélections) de 29 ans s'est acclimaté plus vite qu'attendu à l'environnement marseillais, alors que le journaliste avait un doute sur sa capacité à le faire : "Je ne pensais pas qu'il était de cette dimension-là, mais celui qui me bluffe le plus, c'est Jonathan Clauss. Lorsqu'il a été appelé par (Didier) Deschamps en équipe de France, je me suis dit que c'était un cadeau pour sa belle saison avec Lens. Aujourd'hui, s'il continue comme ça, il sera le titulaire à la Coupe du Monde. Le système (Igor) Tudor lui convient bien. C'est un très bon joueur, il se montre décisif. C'est un impact player, un des tauliers de cette équipe. On aurait pu imaginer que passer de Lens à Marseille, ça allait être un peu compliqué pour lui mais il s'est très bien adapté au contexte marseillais."



Jonathan Clauss, lié à l'OM jusqu'en 2025, a délivré 2 passes décisives, contre Brest et Nice, en 4 rencontres de Ligue 1.