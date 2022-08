Juninho voulait Sampaoli à Lyon

Sur RMC Sport, Juninho a avoué avoir pensé à Jorge Sampaoli pour prendre les rênes de Lyon à son arrivée.





Désormais consultant dans l'émission Rothen s'enflamme aux côtés de Mamadou Niang sur RMC, Juninho s'est exprimé sur Jorge Sampaoli.



L'ancien directeur sportif de Lyon a expliqué qu'il avait pensé à confier le poste d'entraîneur à Jorge Sampaoli à son arrivée : "Je pensais qu'il allait faire plus de temps à l'OM. Mais c'est quelqu'un de très difficile à lire. Je l'ai croisé deux ou trois fois, c'est agréable de parler avec lui, car il est toujours électrique comme quand on le voit au bord du terrain. Il te caresse un peu sur la tête, c'est quelqu'un que j'aime bien. Moi, j'ai pensé à lui pour l'OL quand je suis revenu. Je l'ai beaucoup beaucoup vu jouer au Brésil. C'est vrai que comprendre Sampaoli à 100%, c'est un vrai défi. J'ai pensé à lui quand je suis revenu au club et que j'ai pu penser aux entraîneurs. À l'époque, mon premier choix, c'était Fernando Diniz qui est aujourd'hui à Fluminense. C'est un excellent entraîneur, mais il n'a pas de diplôme reconnu en Europe. C'était interdit. Après, j'ai choisi Sylvinho, mais j'ai toujours pensé à Sampaoli. Mais à l'époque, c'était aussi cher Sampaoli."