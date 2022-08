Di Meco : "Vu la marge de progression, on est en droit de rêver"

Sur les ondes de RMC, Eric Di Méco a donné son sentiment sur la victoire de l'OM à Nice (0-3).





Dans le Moscato Show sur RMC, Eric Di Meco s'est exprimé sur le bon début de saison des Olympiens. Le consultant voit une montée en puissance de l'équipe dans les semaines à venir : "L'OM a fait le job et plutôt bien. Quand tu vois ce que fait l'OM et surtout la marge de progression de cette équipe, tu es en droit de rêver. Cette équipe de l'OM a une belle marge de progression. Rêver pour l'OM, c'est quoi ? C'est être encore une fois sur le podium, viser la deuxième place et pourquoi pas titiller un moment le PSG. En Ligue des champions, l'OM est en droit de se dire qu'il y a un 8e de finale à jouer. Rien que ça, c'est énorme pour le football français. Si on met le PSG de côté, pour un club français, sortir de la poule, c'est devenu presque une anomalie, même si Lille l'a fait."



Selon lui, l'équipe est meilleure que celle de Jorge Sampaoli : "Avec l'arrivée en plus d'Éric Bailly en défense, je pense que l'équipe est meilleure que l'an dernier. En expérience, c'est sûr avec Sanchez, Bailly, Veretout et Mbemba. On va attendre parce que ça fait que 4 matches, mais ce que je vois pour le moment ça me plaît dans le sens où j'aime voir des latéraux qui centrent et du monde dans la surface adverse. Je ne suis pas fan de la passe à 10 et des matches de handball de la saison dernière."