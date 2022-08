Milik : "Je voulais rester à Marseille"

Lors de sa présentation officielle, Arek Milik a livré son ressenti sur son arrivée à la Juventus. Il est également revenu sur sa décision de quitter l'OM.





Pour sa première conférence de presse en tant que joueur de la Juventus, Arek Milik s'est exprimé sur son arrivée à Turin : "C'est un moment particulier, ça a toujours été mon objectif de jouer dans ce grand club. C'est une belle chose pour moi, mais c'était mon objectif, je suis arrivé ici et je veux donner quelque chose de spécial, bien faire, marquer beaucoup de buts et être heureux."



Le buteur polonais a expliqué que ce transfert aurait pu avoir lieu il y a quelques années : "Oui, j'étais proche, les choses se sont passées différemment. Plusieurs fois, peut-être pas proche, mais mon nom était proche de la Juve, même dans les journaux. Il y a 2-3 ans, c'était quelque chose qui pouvait être fait, finalement nous ne l'avons pas fait. Comme je le dis, je ne regarde pas vers le passé, ce qui est là maintenant compte. Et je suis content du choix, d'être là, comme je l'ai déjà dit, j'espère marquer beaucoup de buts."



Enfin, il s'est livré sur son choix de quitter Marseille : "À la fin du championnat, je voulais rester à Marseille, je pensais qu'il y avait un bon projet. Après que les choses aient changé, l'entraîneur est parti, de nouveaux joueurs sont arrivés. C'était une belle opportunité de jouer et j'ai fait ce choix."