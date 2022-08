Mercato : Amavi sur le point d'être prêté

Jordan Amavi devrait rejoindre les rangs de l'Olympiakos, dans les prochaines heures. L'OM le prêterait avec option d'achat.





D'après les renseignements obtenus par le journaliste Fabrizio Romano, Jordan Amavi est en passe d'être prêté à l'Olympiakos. Le latéral devrait rejoindre les rangs du club du Pirée dans le cadre d'un prêt avec option d'achat non obligatoire. L'officialisation pourrait rapidement intervenir.



Jordan Amavi n'a pas joué la moindre rencontre, cet exercice. Il n'était pas non plus dans les petits papiers de Jorge Sampaoli, la saison passée. Son contrat court jusqu'en 2025 et il totalise pour l'instant 127 matchs sous le maillot de l'OM.