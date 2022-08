"Sanchez et Payet parlent le même football" selon Verdier

Dans l'Équipe du Soir, Frédéric Verdier s'est exprimé sur la relation entre Alexis Sanchez et Dimitri Payet.





Pour la première fois depuis le début de la saison, Alexis Sanchez et Dimitri Payet ont été alignés ensemble au coup d'envoi du match face à Nice hier (0-3). Durant la rencontre, on a rapidement vu la complicité technique entre les deux hommes, bien aidé par un collectif huilé et une activité incessante des pistons, Nuno Tavares et Jonathan Clauss.



Dans l'Équipe du Soir, le journaliste Frédéric Verdier est revenu sur la relation entre le Chilien et le Réunionnais. Un duo dont l'OM aurait besoin dans les grands rendez-vous selon lui : "Ces deux gars-là parlent le même football. Ils se comprennent presque naturellement, c'est du beau travail d'orfèvre comme on a pu le voir hier. C'est de ces joueurs-là dont l'OM a besoin, dans les grands matchs et en Ligue des Champions par exemple. Ce sont ce type de joueurs qui font la différence. L'OM s'est vraiment renforcé, on le voit. Entre Veretout, Sanchez, les deux pistons Tavares et Clauss et Mbemba derrière, ce ne sont pas seulement des recrues, ce sont des renforts."



Les Olympiens vont disputer 6 matchs jusqu'au 18 septembre. Mercredi, ils accueilleront Clermont, actuel 9ème de Ligue 1, au Stade Vélodrome (21h).