Féry confirme l'intérêt pour Dieng, mais...

Loïc Féry a lâché quelques mots concernant son intérêt pour Bamba Dieng. Le président de Lorient a confirmé des discussions avec l'OM.





Au micro de Prime Vidéo, Loïc Féry s'est exprimé sur son intérêt pour Bamba Dieng. Le président lorientais assure négocier avec Pablo Longoria, mais l'opération liée à sa venue parait compliquée : "Il fait partie des joueurs que le club apprécie beaucoup, le joueur le sait, j'ai eu des échanges avec Pablo Longoria. On discute, il y a de la concurrence et surtout des contraintes financières", a-t-il déclaré.



L'OM ne souhaite pour l'instant pas prêter l'international sénégalais. La situation évoluera-t-elle ? L'attaquant ne semble pas dans les petits papiers de son entraîneur Igor Tudor, et ses dirigeants s'agacent du comportement de son agent.