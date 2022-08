Clauss : "Il y a encore des choses à travailler évidemment"

Jonathan Clauss a analysé le succès obtenu par l'OM sur le terrain de Nice (3-0). Le latéral a apprécié, mais aussi admis que l'équipe devait continuer à travailler.





En zone mixte, Jonathan Clauss a livré son analyse de la rencontre Nice-OM. L'ancien Lensois a aimé l'attitude de l'équipe : "En première mi-temps beaucoup de mouvements, malgré la chaleur, car il faisait super lourd. On devait se faire mal, on s'est fait mal, et on a pris beaucoup de plaisir tous ensemble. Je pense que ça s'est vu et voilà, 3-0 à la mi-temps. On aurait voulu enfoncer le clou un peu plus en deuxième mi-temps, mais après avec la chaleur, etc. on a très bien géré. Match abouti, même s'il y a encore des choses à travailler évidemment. On est contents. Un match référence ? Je ne sais pas, ça ne fait que quatre matchs. Il faut prendre le positif et travailler sur les détails", a-t-il expliqué.





"On va devoir refaire ça mercredi"

Le Phocéen a souligné le sang-froid d'Alexis Sanchez, auteur d'un doublé : "La frappe que met Sanchez, c'est la grande classe. La mettre là où il la met... Mais je pense que sur dix actions, il la met neuf fois ici et c'est ça qui fait la différence sur les grands attaquants et on est très contents de l'avoir." Il a également donné des précisions sur le pressing opéré par les Olympiens : "On travaille sur le pressing toute la semaine et ça demande beaucoup d'énergie, mais quand on est cohérent dans le pressing, qu'on fait tous les choses dans le même sens, voilà ce que ça donne. Donc on est très contents, maintenant on va bien se reposer et on va devoir refaire ça mercredi, car ça va être important aussi."



La patte Igor Tudor s'est vue, dimanche, mais il est trop tôt pour en tirer des conclusions. Beaucoup de travail reste à faire.