Guendouzi : "Sanchez est un joueur très important pour nous"

Alexis Sanchez a réalisé une belle performance lors du match Nice-OM (0-3). L'international chilien a inscrit un doublé. Mattéo Guendouzi ne tarit pas d'éloges à son sujet.





En zone mixte, Mattéo Guendouzi a commenté la prestation réalisée par Alexis Sanchez. Le milieu de terrain a comme les spectateurs été impressionné : "On sait très bien que c'est un joueur très important pour nous. On sait tous la carrière qu'il a faite, le nombre de trophées qu'il a eu. Donc forcément ça va être un joueur qui va beaucoup nous aider cette saison. Il est très efficace devant le but, il lui a fallu deux tirs pour mettre deux buts. On a aussi d'autres très bons attaquants qui ont été sur le banc ce soir qui vont pouvoir aussi amener beaucoup de fraîcheur et marquer d'autres buts", a-t-il déclaré.



Le prochain match est programmé contre Clermont, au stade Orange Vélodrome. Une rencontre importante pour mesurer la capacité de l'équipe à enchainer.