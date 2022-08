Favre : "C'est une très très grosse déception"

Lucien Favre ne s'attendait pas à une telle déconvenue face à l'OM. Le technicien suisse a tenté de l'expliquer, après la rencontre.





Face à la presse, Lucien Favre a commenté la claque prise par ses troupes à l'Allianz Riviera. Le coach des Aiglons a plutôt chargé ses joueurs que mis en cause son plan : "C'est une très très grosse déception. On n'a pas été bon en première mi-temps, il faut le dire. Trop peu de courage pour aller plus haut. On fait des erreurs sur les buts. Il y a un peu de mieux en seconde, mais c'est parce que Marseille s'est relâché, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a ça et il y a d'autres choses. Il y a encore d'autres choses. Je ne veux pas entrer dans les détails. On a vu. On a mal défendu en première mi-temps. Quand tu n'es pas bon à la récupération, tu ne peux pas être bon. On a parlé de ça avant. On est fatigué. On a changé quatre cinq-joueurs, ce sont des excuses. Le mercato aussi. Il y en a qui vont partir, d'autres venir, ça peut perturber. Mais ce sont des excuses. Ce qu'on a fait sur le terrain. On n'avait pas la rage de récupérer le terrain... Tout le monde a vu ça. On perd des ballons faciles et ensuite on ne fait pas l'effort pour revenir", a-t-il indiqué face aux journalistes.



Nice est actuellement 18e. Il ne s'agit toutefois pas de s'enflammer, le championnat ne fait que commencer, pour eux comme pour les Marseillais.