Bakambu : "C'est très important pour la confiance"

L'OM a mis une fessée à Nice sur sa pelouse (3-0), ce dimanche. Cédric Bakambu a confié sa satisfaction, après le match.





Au micro de Prime Vidéo, Cédric Bakambu a livré une analyse rapide de la rencontre gagnée par l'OM contre Nice : "On met trois buts, on n'en encaisse pas. C'est très important pour la confiance que ce soit devant ou derrière. On ne sait jamais à quoi s'attendre, on sait que Nice est une très bonne équipe, on a eu la chance de marquer tôt dans le match, ça nous a facilité cette rencontre", a déclaré l'attaquant (propos relayés par Maxifoot).



Le prochain match de l'OM est programmé mercredi, face à Clermont.