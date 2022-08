Des tensions entre McCourt et Longoria ? La réponse

Le JDD casse le mythe alimenté par certains journaux, concernant les relations entre Frank McCourt et Pablo Longoria. Les deux hommes sont très complices, l'Américain n'est pas agacé.





Dans son édition du jour, le JDD livre la véritable facette des relations entre Frank McCourt et Pablo Longoria. Les deux hommes sont très complices et font le point tous les jours : "Le cadre avait été posé en juin lors d'une réunion à Boston. " Une masse salariale globale a été définie ", précise-t-on du côté de Frank McCourt. Le propriétaire américain devrait venir en septembre. Il attendait de connaître le calendrier de la Ligue des champions pour s'organiser. Le fantasme du maître McCourt mécontent et prêt à taper sur les doigts de Longoria, mauvais élève côté ventes, circule. "On fait le point tous les jours", dément une source à la direction du club." Ah tiens...



On est donc très loin de l'agacement de l'homme d'affaires américain décrit par certains journalistes, ces dernières semaines. L'hebdomadaire précise par ailleurs que le plus gros salaire de l'effectif marseillais atteint désormais 2,5 millions d'euros nets par an (contre 4,5 millions d'euros nets pour Kevin Strootman, par exemple).