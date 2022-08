Incidents Nice-OM : le stade a subi des transformations

L'Allianz Riviera a subi quelques transformations, suite aux incidents de l'année passée. Un dispositif anti-intrusion a notamment été installé.





Dans son édition du jour, L'Equipe évoque les incidents survenus il y a un an, à l'Allianz Riviera. Le quotidien indique que des transformations ont eu lieu dans l'enceinte des Aiglons pour éviter qu'ils se reproduisent. Des filets ant-projectiles ont été accrochés, un dispositif anti-instrusion a été installé et seuls des gobelets sont maintenant vendus aux buvettes.



A noter qu'une tribune de supporters sera fermée en raison des chants hideux sur Emiliano Sala lancés en fin de saison passée. Les supporters seront placés plus haut, dans l'anneau supérieur.