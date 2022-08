Le message d'adieu de Milik

Sur son compte Instagram, Arek Milik a tenu à remercier les supporters de l'OM.





Après avoir rejoint la Juventus de Turin, Arek Milik a rendu hommage aux supporters, à ses coéquipiers et au club sur son compte Instagram : "Merci pour l'accueil, merci pour les fans incroyables, merci pour la belle ville, merci pour l'équipe et les buts, les émotions et les résultats. Merci pour tout."



Sous les couleurs olympiennes, le Polonais a inscrit 30 buts en 55 matchs.