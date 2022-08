Favre : "Je ne sais pas si l'OM a plus de stabilité que Nice"

En conférence de presse, Lucien Favre s'est exprimé sur les qualités de l'OM.





En conférence de presse d'avant match, Lucien Favre a expliqué qu'il se méfiait de l'OM et plus particulièrement de ses latéraux, Jonathan Clauss et Nuno Tavares : "Marseille a changé son système. Ils jouent avec deux latéraux ou deux pistons comme on dit aujourd'hui qui sont très performants et qui vont très vite. Ils ont changé leur équipe, en quelque sorte. Mais ils ont toujours la base de la saison passée et ils ont déjà fait quelques transferts significatifs. Je ne sais pas si l'OM a plus de stabilité que Nice. Ils sont dangereux, c'est vrai. Ils percutent beaucoup, ils ont une bonne équipe, des milieux de qualité. Ils ont de la puissance devant. Mais je vous dis franchement, je vais me concentrer là-dessus, car je n'ai pas eu le temps de voir beaucoup d'images jusqu'à maintenant."



Les Niçois ont arraché leur qualification pour la C4 après prolongations face au Maccabi Tel-Aviv (2-0) ce jeudi. Pour cette rencontre face à l'OM, les Aiglons seront privés de Todibo, Lemina et Dolberg. Côté olympien, Gigot est suspendu. Le match sera à suivre sur Prime Video, demain à partir de 15h.