Mercato : Un départ surprise en défense ?

D'après les informations de Gianluca Di Marzio, l'OM et Bologne sont proches d'un accord pour Leonardo Balerdi.





Après avoir enregistré sa 11ème recrue avec l'arrivée d'Eric Bailly, l'OM et Pablo Longoria sont lancés dans une opération dégraissage en cette fin de mercato. Et un défenseur pourrait en faire les frais.



En effet, le toujours bien informé Gianluca Di Marzio explique que l'OM et Bologne sont actuellement en discussion pour Leonardo Balerdi. L'actuel 13ème de Serie A, cherche un remplaçant à Arthur Theate, vendu pour 19 millions d'euros à Rennes. Selon le journaliste, les deux clubs seraient même proches d'un accord pour une somme avoisinant les 8 millions d'euros.



Sous la tunique olympienne, l'Argentin a disputé 46 matchs pour 2 buts.