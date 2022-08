Bailly : "Tudor m'a donné de la motivation"

Le défenseur ivoirien a accordé ses premiers mots au média du club.





Dans un entretien à écouter sur om.fr, Eric Bailly s'est exprimé sur son arrivée dans la cité phocéenne : "Pour moi, c'est une grande satisfaction d'être ici, dans un club historique. Dans le passé, beaucoup de légendes sont passées ici, je pense notamment à Didier Drogba, qui est de chez moi. Il y a aussi Meïté ou Baky Koné qui ont représenté fièrement les couleurs ivoiriennes à Marseille. C'est important pour moi de relever ce défi, c'est une pression positive."



Il a ensuite détaillé ses objectifs pour la saison à venir : "Avec le projet et les joueurs qui arrivent, l'OM mérite de gagner des trophées. Je viens pour apporter mon expérience en vue de gagner des titres ici. Avec le nouveau système mis en place par le coach, le club est sur une bonne lancée avec 2 victoires et un match nul. Désormais, il faut regarder devant avec ce match dimanche face à Nice. Cela fait longtemps que je voulais être dans une situation où j'allais pouvoir jouer. En Angleterre, je n'ai pas eu assez de temps de jeu. J'ai hâte de fouler la pelouse du Vélodrome avec tous les supporters."



Le défenseur central a expliqué qu'Igor Tudor avait joué un grand rôle dans sa signature : "Le coach était très heureux de me voir ici. J'ai beaucoup parlé avec lui et avec Pablo Longoria. C'était très important pour moi de voir que l'entraîneur désirait vraiment que je rejoigne le groupe, ça m'a donné beaucoup de motivation."