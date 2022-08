Micoud : "Pas un échec si l'OM ne se qualifie pas"

Sur le plateau de l'Équipe du Soir, Johan Micoud a voulu donner du crédit aux équipes présentes dans le Groupe D. Pour l'ancien international, ce ne serait pas un échec de ne pas se qualifier.





Suite au tirage au sort de la Ligue des Champions, certains médias voient déjà l'OM en huitièmes de finale. Si les Olympiens disposent, en effet, d'un groupe ouvert, il ne faut surtout pas faire l'erreur de sous-estimer une équipe comme Francfort, vainqueur de la dernière Ligue Europa (invaincu en poule et qui avait notamment éliminé le Barça), ou encore le Sporting, second du dernier championnat portugais.



En ce sens, Johan Micoud a expliqué qu'une absence de qualification en huitièmes de finale ne serait pas un échec pour l'OM : "En face de toi, il y a Tottenham, Francfort qui a gagné la Ligue Europa et le Sporting, qu'il ne faut pas oublier. On nous parle toujours de Porto et du Benfica mais n'oublions pas qu'ils ont terminé seconds à 4 points du champion. Actuellement, je ne pense pas que l'OM soit au-dessus de ces équipes-là. Ce n'est pas parce que c'est un bon tirage que si tu ne passes pas, c'est un échec. Les groupes A, B, et C sont plus compliqués donc oui, il y a un espoir. Mais de là à parler d'échec si l'OM ne sort pas des poules, je ne suis pas d'accord."