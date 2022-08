Mbemba : "On doit passer les poules"

Interviewé par nos confrères d'Eurosport, Chancel Mbemba est revenu sur son début de saison avec l'OM et s'est également exprimé sur la Ligue des Champions.





Chancel Mbemba est l'une des satisfactions de ce début de saison. Recruté libre après son départ du FC Porto, le Congolais a réalisé des prestations solides en Ligue 1 et s'est même offert un premier but samedi dernier face au FC Nantes (2-1). Chez nos confrères d'Eurosport, il est revenu sur sa décision de rejoindre l'OM : "C'était le bon choix après Porto. C'est le club n°1 en France, je l'ai senti dès le premier match au Vélodrome. Et il y a la Ligue des champions. Je suis un homme de défis et ici, il y a une ambition. En travaillant, on va faire de belles choses ici. Et sentir les supporters, c'est très motivant."



Le défenseur central s'est ensuite projeté sur la Ligue des Champions, une compétition dans laquelle il a des ambitions élevées : "Pour nous, c'est un défi. On veut faire plaisir aux supporters parce que pour eux ça fait longtemps. En 2020, avec le Covid, ils n'étaient pas là. On est un grand club, qui doit être le plus haut possible. On doit passer les poules, ça n'est pas facile, mais c'est important pour donner une bonne image de l'OM."