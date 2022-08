Lopez : "Les tensions, c'est normal"

Présent devant les médias, Pau Lopez a évoqué le changement de coach et le derby qui se profile contre l'OGC Nice.





Pau Lopez s'attend à un match difficile sur la pelouse de l'Allianz Riviera dimanche à 15h : "Il faudra oublier la saison dernière. Ce sera un match très difficile. C'est un très bon test pour savoir si nous allons dans la bonne direction. Je pense que l'équipe est dans une bonne dynamique et dans une bonne mentalité pour jouer ce match-là."



Le portier espagnol est ensuite revenu sur les nombreux changements ayant rythmé l'été phocéen : "Pablo fait les choses qui doivent être faites, il est intelligent. Je suis à 100% avec lui pour ce qu'il réalise dans le club. On a toujours été sereins, les tensions, c'est normal quand on change les choses. Le football, c'est comme ça. Ça arrive sur un terrain, et une fois que le match est terminé, tout le monde passe à autre chose. C'est pareil ici. Changer de coach, ça fait partie du football, ça n'a rien d'anormal. On a changé de style de jeu et les joueurs doivent s'adapter. Ceux qui s'y adaptent le mieux seront sur le terrain."



Il a d'ailleurs vu l'entraîneur des gardiens s'en aller quelques semaines après son arrivée : "C'est Pablo Longoria qui a décidé et on doit respecter. Je connais Jon Pascua depuis le Real Betis. Il me demande beaucoup et cela me convient."