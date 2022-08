Tudor : "Nice ? J'ai toujours aimé ce type de matchs"

Igor Tudor s'est exprimé en conférence de presse en marge du déplacement à Nice, dimanche à 15h.





Le coach olympien s'est d'abord exprimé sur l'horaire inhabituel de la rencontre (15h) et sur l'équipe entraînée par Lucien Favre : "C'est bien d'avoir un match l'après-midi. Nous avons eu trois matchs en soirée, c'est donc logique que, nous aussi, nous jouions à cet horaire. Concernant Nice, c'est une équipe qui a beaucoup investi, qui a de très bons joueurs. Cela sera un match stimulant, mais c'est toujours 3 points à prendre. J'ai toujours aimé les matches comme ça, même quand j'étais joueur. J'espère que les joueurs auront le même état d'esprit."



Le Croate a ensuite annoncé qu'Eric Bailly n'allait pas débuter ce match : ""Eric ne commencera pas le match dimanche. Il faudra voir son état physique. Pour l'instant, il n'a pris part qu'à un seul entraînement. Le problème, c'est que l'on aura deux matches par semaine avec peu d'entraînements donc il devra rapidement s'insérer dans notre système. C'est un joueur de haut niveau.""



Plus globalement, l'ancien entraîneur du Hellas Vérone a livré ses impressions sur le début de saison de ses hommes : ""J'ai vu de bonnes choses et d'autres qui m'ont moins plu. Parfois, j'attendais un peu plus, mais c'est un sujet vaste. Ce que l'on voit en match, c'est un mélange entre la personnalité de l'entraîneur et les caractéristiques des joueurs. Laisser son empreinte sur l'effectif, cela se fait avec le temps. Je suis conscient qu'on ne peut pas tout avoir, qu'il est très difficile que le jeu proposé avec une équipe se transpose ailleurs. Le coach ne doit pas forcément s'adapter à l'équipe ou l'inverse, il faut trouver un juste milieu.""