Ligue des Champions : Beye déçu par le groupe de l'OM

Habib Beye regrette que l'OM ne soit pas tombé dans une poule d'adversaires plus prestigieux. L'ancien capitaine aurait voulu un groupe de la mort.





Sur Canal+, Habib Beye a donné son sentiment sur le tirage de la Ligue Europa. L'ancien défenseur aurait souhaité des clubs plus prestigieux : "Quand je dis que c'est un groupe de Ligue Europa, Francfort n'a pas fini dans la première partie de tableau en Bundesliga, Tottenham termine 4e en Premier League... Je pars du principe que ça reste abordable. J'aurais aimé plus prestigieux pour l'OM, pour les soirées qu'on a envie de vivre. Maintenant, Marseille doit se dire qu'il se trouve dans un groupe à sa portée pour faire une belle campagne en Ligue des Champions. Mais ce sont tout de même des équipes de qualité", a-t-il déclaré sur la chaine cryptée.



L'OM a été suffisamment critiqué sur ses deux dernières participations à la Ligue des Champions pour qu'on puisse se réjouir que le sort ait enfin été plus clément. Attention tout de même, car Francfort, Tottenham et le Sporting ne sont pas là par hasard...