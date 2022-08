Hugo Viana se réjouit de retrouver le Vélodrome

Le directeur sportif du Sporting, Hugo Viana, a donné son sentiment sur le tirage de la Ligue des Champions. Le Portugais se réjouit notamment de retrouver le Stade Orange Vélodrome.





Interrogé par la presse suite au tirage au sort de la Ligue des Champions, Hugo Viana a donné ses impressions : "Nous devons penser match par match. Tous les groupes sont difficiles. Tottenham, Marseille et l'Eintracht Francfort ont déjà disputé la finale de la Ligue des champions. Nous sommes heureux de jouer contre eux et nous verrons comment ça se passe", a-t-il confié. L'ancien joueur se rappelle avoir foulé la pelouse du Vélodrome, en 2003-2004 : "J'y ai joué une demi-finale en tant que joueur de Newcastle contre Marseille. Je sais que l'ambiance pour les joueurs est très bonne et en même temps très compliquée. Les supporters sont très solidaires de leur équipe. Ce sera un plaisir d'être là et nous aurons plaisir à y jouer", a-t-il poursuivi.



Bien aidé par Didier Drogba, l'OM avait éliminé Newcastle et s'était qualifié pour la finale. Le Stade Orange Vélodrome a depuis considérablement changé.