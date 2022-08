Acherchour : "Ce mercato-là correspond à ce que voulait Sampaoli"

Walid Acherchour regrette que Jorge Sampaoli ait jeté l'éponge si rapidement, cet été. Le journaliste pense que le recrutement de l'OM aurait pu lui convenir.





Sur RMC Sport, Walid Acherchour est revenu sur le départ de Jorge Sampaoli, il y a quelques semaines. Le journaliste pense que Jorge Sampaoli aurait pu tirer de belles choses de cet effectif : "Je comprenais Sampaoli à l'époque, parce que c'est vrai que j'étais assez inquiet il y a un mois, un mois et demi. Avec un peu de recul, je suis déçu. Car j'ai l'impression que ce mercato-là correspond à ce que voulait Sampaoli. Il voulait des pistons et il y en a deux de grande qualité qui sont arrivés, il voulait Sanchez et il est arrivé... Peut-être que les trois défenseurs centraux ne sont pas Sampaoli-compatibles, notamment Gigot et Mbemba, mais globalement il y a quelques recrues avec lesquelles il aurait pu se régaler. (...) Je pense que chez lui, Sampaoli a peut-être un pincement au coeur en se disant qu'il aurait pu faire quelque chose de bien avec cet effectif", a-t-il déclaré sur l'antenne de la radio.



L'OM a finalement enregistré l'arrivée de onze joueurs : Luis Suarez, Jordan Veretout, Jonathan Clauss, Isaak Touré, Eric Bailly, Chancel Mbemba, Alexis Sanchez, Nuno Tavares, Issa Kaboré, Ruben Blanco et Samuel Gigot. Un dernier élément pourrait venir, si le club parvient un peu à dégraisser.