Mercato : Malinovskyi, dernier coup tenté par l'OM ?

L'OM serait toujours dans le coup pour recruter Ruslan Malinovskyi. L'Ukrainien privilégierait la Premier League, mais il serait aussi d'accord pour rejoindre Marseille.





Foot Mercato a donné des indications sur la fin de mercato de l'OM. Selon ses renseignements, le dossier de Ruslan Malinovskyi reste sur la table de ses dirigeants. L'opération serait rendue compliquée par le fait que Cengiz Under refuse de partir, alors que les dirigeants envisageaient de l'intégrer à l'opération. Les discussions seraient jugées très complexes par Pablo Longoria, et notamment en raison du fait que la limite du budget pour le mercato est atteinte.



Ruslan Malinovskyi est convoité par Tottenham, mais le club anglais a utilisé toute son enveloppe pour le recrutement et n'a a priori pas non plus de quoi financer son transfert. Son contrat avec l'Atalanta porte jusqu'en juin 2023, ce qui explique que la formation italienne le pousse vers la sortie.