Riolo : "Je me suis éclaté à voir l'OM de Tudor"

Daniel Riolo a apprécié le match OM-Nantes, lors duquel il a retrouvé une petite folie dans le jeu phocéen. Le journaliste pense que beaucoup de choses vont dépendre de comment Dimitri Payet va prendre son statut de remplaçant.





Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo a décrypté la façon de jouer de l'OM face à Nantes, samedi dernier. Le journaliste a aimé ce qu'il a vu : "Depuis le début, on s'est posé énormément de questions sur Igor Tudor, et surtout sur ce qu'il faisait. On a assez vite compris comment il allait jouer. Il a adopté le schéma à la mode, le 3-4-3. Avec ce schéma, il faut deux bons mecs dans les couloirs et il les a. Autant Sampaoli c'était une sorte de désordre organisé. Parce que ça bougeait énormément, et on a beaucoup critiqué parfois les changements de rôle de chacun. Et je pense qu'au final il gérait et savait ce qu'il faisait. Mais lors de la préparation, au début, je ne sais pas si beaucoup de monde avait compris ce qu'il voulait faire. Je n'ai pas tellement compris ce qu'il a fait samedi soir, Igor Tudor. Mais le match m'a tellement emballé que finalement, si c'est ça Tudor, je prends", a-t-il lancé.





"C'est un bon début de saison pour l'OM"

Daniel Riolo considère que l'état d'esprit de Dimitri Payet sera notamment déterminant : "Il y avait à peu près la même chose que dans les matchs de Sampaoli finalement, une sorte de folie qui s'est emparée du Vélodrome. Honnêtement, je pense que l'OM peut perdre le match en prenant trois contres si les Nantais les jouent un petit peu mieux, et ça aurait mis un gros coup sur la tête des Marseillais. Et ça passe une sale semaine à être critiqué, où ça dit que Tudor n'arrive pas à gérer et se demande pourquoi Payet n'a pas démarré, pourquoi il est plus titulaire dans cette équipe... Bref il peut se taper un gros mal de tête pendant toute la semaine. Et au lieu de ça à dix contre onze il va gagner le match, sur un but en plus un peu particulier. C'était une espèce de bordel, car ça ressemblait à ça à un moment tellement les lignes étaient distendues, mais je me suis éclaté. J'ai trouvé ça formidable. Je ne sais pas si ça peut passer tout le temps comme ça et je ne sais pas si Tudor, qui est totalement imbibé de culture italienne, a beaucoup aimé la façon dont ça s'est passé, toujours est-il qu'il en est aujourd'hui à 7 points et que c'est un bon début de saison pour l'OM. Il va enchaîner maintenant et il a l'air d'avoir fait ses choix. Si, sur le modèle de samedi, Payet n'est plus titulaire, reste le chouchou du Vélodrome et joue à chaque fois 20-30 minutes, mais que quand il rentre il le prend bien, car avec lui c'est ça surtout, s'il accepte ce rôle-là il peut se passer un truc très sympa", a-t-il poursuivi.



L'OM affrontera Nice, samedi soir, à l'Allianz Riviera. Des retrouvailles qui s'annoncent tendues.