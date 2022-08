Mercato : Bakambu à Vigo ? La réponse

L'entraîneur du Celta Vigo a démenti les rumeurs concernant une possible arrivée de Cédric Bakambu. L'attaquant ne souhaite pas quitter l'OM.





En conférence de presse, Eduardo Coudet, le coach du Celta Vigo, a commenté les rumeurs rapprochant Cédric Bakambu de l'OM. "J'ai entendu ces rumeurs sur sa venue. Mais il m'a déjà dit non il y a longtemps ! Je ne me souviens même pas quand. Je pense que je lui ai parlé le jour de l'anniversaire de Iago Aspas. Vérifiez quel jour c'était, parce que je ne me souviens même pas. Ce jour-là, il m'a remercié pour l'approche, mais à ce jour, son intention n'est pas de partir de l'OM. Peut-être qu'après-demain, il m'appellera pour me dire : "Je suis partant, coach." Mais je n'en suis pas sûr, je ne le pense pas", a-t-il confié face aux journalistes.



Cédric Bakambu n'a donc pas de contact avec la formation de Liga. Son transfert parait peu probable, dans les derniers jours du mercato.