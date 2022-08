Ultime mise au point de Longoria sur Ronaldo

Au micro de beIN Sports, le président Longoria a rappelé encore une fois que l'OM ne pouvait pas recruter Cristiano Ronaldo.





Cristiano Ronaldo ne débarquera pas à l'OM cet été. Les Phocéens n'ont jamais tenté le coup, car le club n'a tout simplement pas les moyens financiers d'assumer une telle arrivée.



Pablo Longoria l'a expliqué, une fois de plus, au micro de beIN sports tout à l'heure : "C'est le monde des réseaux sociaux pour faire le maximum de vues... Nous sommes une équipe qui doit faire avec ses moyens. Quand on me demande sur Cristiano Ronaldo, c'est comme si on me demandait si Kevin De Bruyne, Darwin Nuñez ou Erling Håland pouvaient venir à l'OM ! Rêver, c'est une belle chose pour tout le monde, mais on doit être sincère. On doit faire avec nos moyens. On a un projet sportif qui consiste à s'améliorer tous les ans, à construire une équipe compétitive, mais surtout à avoir un équilibre économique, c'est l'avenir du football pour moi."



Le club et son président ne cessent de répéter que l'OM n'a jamais eu comme objectif d'attirer Cristiano Ronaldo. Pourtant, de nombreux médias continuent de surfer sur cette vague en alimentant une rumeur qui n'a aucun fondement.