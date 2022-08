Longoria : "Un groupe très ouvert"

Chez nos confrères de RMC, Pablo Longoria s'est exprimé sur le tirage de la Ligue des Champions. L'Espagnol voit un groupe ouvert où l'OM aura une carte à jouer.





Le tirage de la Ligue des Champions a donc offert un groupe composé de Francfort, Tottenham et du Sporting à l'OM. De bonnes équipes dont il faudra se méfier, mais avec lesquelles les Olympiens sont capables de rivaliser.



C'est en somme le résumé qu'a fait Pablo Longoria après le tirage au sort, ce soir à Istanbul. Le président de l'OM a expliqué, au micro de RMC, que ce groupe D était relativement ouvert : "Nous sommes contents d'être ici et surtout d'être compétitifs, c'est une obligation dans cette compétition, d'autant plus avec notre histoire. On considère que c'est un groupe très ouvert, avec trois bonnes équipes. Tottenham est une équipe forte, on l'a vu en fin de saison dernière avec la révolution de Conte. Le Sporting est une équipe qui joue très bien au football et Francfort, vainqueur de la Ligue Europa, est une équipe compétitive, habituée à jouer l'Europe. Cela va être un groupe avec beaucoup d'émotions et beaucoup de suspense."



La première journée se disputera les 6 et 7 septembre prochain et la deuxième, la semaine suivante (13 et 14 septembre). L'ordre des rencontres n'a, pour l'instant, pas été communiqué par l'UEFA.