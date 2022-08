Ligue des Champions : tirage clément pour l'OM !

Le tirage au sort de la Ligue des Champions vient d'être effectué. L'OM sera dans le groupe D avec Francfort, Tottenham et le Sporting Portugal.





Le tirage au sort de la Ligue des Champions a rendu son verdict à Istanbul. Les Phocéens auront un coup à jouer dans un groupe D composé de l'Eintracht Francfort, de Tottenham et du Sporting Portugal. L'OM a évité le pire et notamment le Groupe C avec le Bayern, Barcelone et l'Inter.





Les autres groupes de la Ligue des Champions



Groupe A : Ajax, Liverpool, Naples, Rangers

Groupe B : Porto, Atlético Madrid, Leverkusen, Bruges

Groupe C : Bayern, Barcelone, Inter, Plzen

Groupe E : Milan AC, Chelsea, Salzbourg, Zagreb

Groupe F : Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic

Groupe G : Manchester City, Séville, Dortmund, Copenhague

Groupe H : PSG, Juventus, Benfica, Haïfa