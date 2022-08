Le message de Drogba pour Bailly

Sur son compte Twitter, Didier Drogba a salué l'arrivée de son compatriote Éric Bailly à Marseille.





Didier Drogba reste attentif à l'actualité de l'OM. En effet, le natif d'Abidjan a salué la signature de son compatriote Éric Bailly à Marseille.



Son compte Twitter, on peut notamment lire : "Fiers de voir un frère ivoirien revêtir ce maillot qui me tient à coeur. Bienvenue sur Mars et bonne chance pour ce nouveau défi Éric Bailly."