Blanco : "Je me sens à l'aise et heureux"

Interviewé par Alexandre Ruiz, Ruben Blanco est notamment revenu sur son arrivée et son adaptation à l'OM.





Arrivé en provenance du Celta Viga cet été, Ruben Blanco s'est exprimé sur différents sujets au micro d'Alexandre Ruiz. Le portier espagnol est d'abord revenu sur les gardiens qui l'ont inspiré durant sa jeunesse : "C'est très facile de répondre, car mon époque correspond à la plus grande époque en termes de gardien de but pour l'Espagne : Casillas, Valdes, Reina, Diego Lopez, Palop. Ma génération a grandi avec de grands gardiens et nous avons eu la chance de voir ces monstres dans les buts. Iker Casillas a été le plus grand selon moi, mais Valdes a été un précurseur. C'est celui qui a entraîné un changement de modèle de gardien de but en Espagne."



Il s'est ensuite exprimé sur Pau Lopez, qui l'a aidé à son arrivée sur la Canebière : "On se connaissait des sélections de jeunes. Nous avons longtemps été ensemble. Quand tout était quasiment fait, il m'a envoyé plusieurs messages pour me dire qu'il était là en cas de besoin que ce soit pour la maison ou dans le vestiaire. Et je l'en remercie pour ça."



Enfin, le natif de Mos a livré les dessous de son arrivée à l'OM : "C'est allé très vite. J'étais en stage avec le Celta lorsque Pablo Longoria m'a appelé. La saison dernière avait été assez compliquée pour moi, mais la décision de partir n'a pas été facile à prendre. Cependant, lorsque Marseille m'a appelé, avec ce que représente le club, je me suis dit que ce serait une très bonne expérience à tous les niveaux. Ce que je vois de la ville, de l'ambiance, des gens et bien sûr du football me conforte dans cette décision. Depuis mon arrivée, je me sens à l'aise et je suis heureux. La saison est longue donc il faut faire preuve de calme et de patience."