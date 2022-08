"À 100%, Bailly fait partie des meilleurs au monde" d'après son ex-sélectionneur

L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire Patrice Beaumelle s'est confié sur l'arrivée d'Eric Bailly à Marseille.





À la tête de la sélection ivoirienne entre 2020 et 2022, Patrice Beaumelle a eu l'occasion de côtoyer Éric Bailly ces dernières années. Il le considère même comme l'un des tout meilleurs à son poste : "C'est un bon choix pour l'OM. Après plusieurs saisons où il a été remplaçant de luxe à Manchester United, venir à l'Olympique de Marseille est une très bonne chose pour lui. C'est un garçon qui a besoin de jouer. De plus, les valeurs de l'OM correspondent vraiment au joueur. Lorsqu'il est à 100% de ses moyens, lorsqu'il enchaîne les matchs, il fait partie des meilleurs défenseurs au monde. Quand on voit la progression de sa carrière, que ce soit en équipe nationale ou en club, il a toujours eu un rôle important. Sincèrement, je pense que ça va matcher. C'est un joueur de caractère qui aime le défi physique et qui aime défendre. En connaissant la ferveur du peuple marseillais et du club, il pourrait être rapidement adopté. Il faudra bien sûr qu'il s'adapte à la Ligue 1, mais c'est un grand champion donc il n'y aura aucun souci."



S'il parvient à rester au top de sa forme, nul doute que l'arrivée d'Eric Bailly fera le plus grand bien à l'OM.