Info FM : le plan de l'OM pour la suite du mercato

L'OM n'envisage pas de remplacer Arek Milik, ces prochaines heures. L'objectif est d'arriver au 1er septembre avec un effectif de 22 joueurs.





D'après nos informations, l'OM n'envisage pas de remplacer Arek Milik, ces prochains jours. L'effectif marseillais compte actuellement 25 joueurs, or Pablo Longoria souhaite clôturer le mercato à 22 joueurs. Quatre ventes pourraient intervenir durant les derniers jours du marché, éventuellement Duje Caleta-Car, Bamba Dieng, Cédric Bakambu et Jordan Amavi (si des offres arrivent). Et si le dégraissage réussit, une ultime recrue pourrait débarquer.



Le club phocéen s'en tient aux plans révélés à la presse par Pablo Longoria, il y a quelques semaines. L'objectif est également d'équilibrer au maximum le budget pour satisfaire les instances de contrôle.