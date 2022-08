Le craquage de Niang sur Ronaldo

Mamadou Niang s'est enflammé sur la rumeur de Cristiano Ronaldo. L'ancien capitaine de l'OM a comparé sa possible arrivée à celle de Zlatan Ibrahimovic au PSG.





Au micro de RMC Sport, Mamadou Niang s'est exprimé sur la rumeur de Cristiano Ronaldo. L'ancien joueur pense que l'OM doit tout faire pour le faire revenir : "On a tous le droit de rêver ! On est quand même en train de parler de Cristiano Ronaldo hein... On se souvient tous de l'impact d'Ibra quand il est arrivé au PSG, cela a reboosté les supporters. Une arrivée de Cristiano Ronaldo à Marseille ferait du bien à la ville aux supporters", a-t-il déclaré.





"On a pu le voir à la Juve, il a été efficace et performant"

L'ancien coach adjoint de Consolat (qui a déposé le bilan) implore Frank McCourt d'aligner les fonds pour faire venir l'ancien Ballon d'Or : "C'est un joueur âgé, mais, aujourd'hui, Il peut être performant, il peut apporter un plus sur le terrain et dans les vestiaires. Quand t'as la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo, je pense que Longoria et McCourt devraient sauter sur l'occasion et au moins tenter le coup. La saison passée, il a vécu une saison compliquée avec Manchester United. Mais on a pu le voir à la Juve, il a été efficace et performant. (...) Je pense que l'équipe serait plus forte avec Cristiano Ronaldo et qu'il va amener son expérience. Il y en a besoin avec la Ligue des champions."



Sauf que comme Fabrizio Romano l'a précisé cette nuit, Cristiano Ronaldo ne fait absolument pas partie des plans phocéens. Le joueur aura 38 ans en février et aucun club européen n'a pour jugé profitable d'aligner ses émoluments. Mamadou Niang n'est apparemment pas resté imperméable à la certaine hystérie qui a gagné les réseaux sociaux, ces derniers jours...