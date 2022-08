Mercato : Romano cartonne la rumeur Ronaldo

Fabrizio Romano s'est exprimé sur la rumeur Cristiano Ronaldo, qui n'a aucun fondement. Le journaliste italien a regretté que le mercato opéré par Pablo Longoria ne soit pas reconnu à sa juste valeur.





Sur Twitter, la propagation des rumeurs n'est pas sous contrôle. On l'avait vu avec la #venteOM, et ça se poursuit avec le #ronaldOM. Fabrizio Romano s'est exprimé sur le second hashtag, regrettant qu'il n'autorise pas à reconnaitre le travail réalisé par les dirigeants marseillais, cet été : "A l'heure actuelle, il n'y a aucun contact entre l'OM et Ronaldo. Je n'aime pas vendre du rêve, donc je préfère clarifier la chose. D'après ce qu'on me dit, Longoria serait en colère et triste à cause de ces rumeurs, car avec Ribalta, ils font de leur mieux pour reconstruire l'OM et ramener des joueurs importants pour bâtir une équipe de top niveau. Ronaldo ne fait pas du tout partie du projet de Pablo Longoria. Il recrute des joueurs importants comme Alexis Sanchez, Eric Bailly, Jordan Veretout également, que toute l'Europe voulait recruter. Ils font confiance à de jeunes éléments prometteurs comme Issa Kaboré et Isaak Touré, ainsi que Luis Suarez. Ils ont un projet, une idée, une vision et Ronaldo ne fait absolument pas partie de ce genre de projet. Les dirigeants marseillais ont une vision complètement différente pour le présent et l'avenir du club. Il y a beaucoup de rumeurs en France et les supporters de Marseille en deviennent complètement fous, ils sont tellement passionnés par leur club qu'ils rêvent de voir cette histoire Ronaldo à l'OM...", a déclaré l'Italien sur sa chaîne.



La frustration générée par ce type de rumeurs nuit clairement au club phocéen. On en oublierait quelle était l'équipe de l'OM, il y a deux ou trois ans...