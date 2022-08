Strootman quitte définitivement l'OM (Officiel)

Le Genoa a officialisé la signature de Kevin Strootman. Le Néerlandais ne reviendra plus à l'OM.





Sur son compte Twitter, le Genoa a titré "Kevin Strootman, il ritorno", ce qui signifie "Kevin Strootman, le retour". Le Néerlandais a validé son retour dans le club de Gênes. Le détail de l'opération n'a pas filtré, mais certaines sources affirment qu'il a paraphé un contrat portant sur un an, avec une autre année en option. La Provence indique que le club italien prend en charge plus de la moitié de son salaire, entre 50 et 70 %. La "Machine à laver", que Rudi Garcia avait tant voulu pour son équipe, ne devrait donc plus revenir à Marseille.



Kevin Strootman quitte l'OM après quatre années, durant lesquelles il a joué 78 matchs (pour 3 buts et 9 passes décisives). Sa venue constitue l'un des plus gros flops de l'histoire phocéenne.