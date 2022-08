"L'OM ne pouvait pas être encore second avec le même effectif" selon Duluc

Le journaliste de l'Équipe a expliqué qu'il ne voyait pas forcément d'un mauvais oeil le turnover opéré dans l'effectif olympien.





"L'équipe de la saison dernière n'était pas très ancienne non plus et avait déjà été bouleversée. Marseille fonctionne comme ça, ils ont du mal à garder une structure pendant très longtemps, explique Vincent Duluc dans l'Équipe du Soir. Cette saison, il fallait tellement être compétitif très rapidement avec la Ligue des Champions, qu'il était nécessaire de changer avant d'avoir vendu par exemple. Si la balance est déficitaire d'une cinquantaine de millions sur ce mercato, c'est parce qu'il faut être compétitif dès le mois de septembre avec la C1. Je trouve le recrutement est intéressant et que les joueurs qui vont quitter le club ne sont pas forcément indispensables. Ajouté à ça, je ne pense pas que l'OM pouvait être une nouvelle fois second avec le même effectif que l'an dernier."



Selon le journaliste, la quasi-totalité des clubs français a l'obligation de vendre après l'épisode Covid où les recettes ont été beaucoup moins importantes que prévu : "On sort d'une pandémie et d'une période de récession économiques. Tous les clubs ont un PGE (prêt garanti par l'État ndlr) à rembourser et sont obligés de vendre à l'heure actuelle. L'OM est dans le même cas."



Éric Bailly sera la 11ème recrue de l'été pour l'OM, qui a chamboulé son effectif pour offrir à Igor Tudor des joueurs adaptés à son système. Malgré la perte de Boubacar Kamara et William Saliba, les Olympiens se sont pour l'instant renforcés lors du mercato.