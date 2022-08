Capello : "Milik n'est pas un joueur qui fait la différence"

Chez nos confrères de Sky Italia, Fabio Capello a estimé qu'Arek Milik n'était pas assez bon pour être titulaire à la Juventus.





Depuis quelques jours, un départ d'Arek Milik à la Juventus prend de l'ampleur. Alors que les Turinois avaient fait de Memphis Depay leur priorité pour renforcer l'attaque, ce dossier, jugé trop compliqué en raison des exigences financières du Néerlandais, aurait été abandonné au profit du buteur Polonais. Gianluca Di Marzio croit même savoir qu'un accord existe entre l'OM et la Juve autour d'un prêt payant de 2 millions d'euros assorti d'une option d'achat de 8 millions d'euros.



Cependant, Fabio Capello, ancien sélectionneur de l'Angleterre et coach de la Juventus entre 2004 et 2006, a émis de gros doutes sur l'arrivée de Milik chez nos confrères de Sky Italia. Ce dernier le voit davantage comme un remplaçant chez la Vieille Dame : "Il y a peu de qualité à la Juventus. J'entends parler de Milik mais ce n'est pas un joueur qui fait la différence. Il n'est pas ce que les fans rêvent de voir à la Juve : c'est un bon joueur, qui peut faire partie de l'équipe, mais pas titulaire."



Le n°9 de l'OM semble en tout cas parti pour quitter Marseille en cette fin de mercato. Une réunion serait même prévue aujourd'hui entre les représentants du Polonais et le club transalpin.