Rovera : "Milik a été traité comme une poubelle à l'OM"

Simone Rovera n'a pas mâché ses mots à l'égard de la direction de l'OM, concernant Arek Milik. Le journaliste considère que les dirigeants ont saboté son parcours en sélectionnant des entraîneurs qui ne voulaient pas de lui.





Sur les ondes de RMC Sport, Simone Rovera s'est exprimé sur le parcours d'Arek Milik à l'OM. Le "spécialiste" du football italien pense que Pablo Longoria a commis une grosse erreur en sélectionnant des entraîneurs qui ne misaient pas sur lui : "Milik a été traité comme une poubelle à l'OM. Il arrive pour être la star du projet et tu prends deux entraîneurs qui ne veulent pas de lui. C'est incompréhensible. C'est stupide. Tu prends Milik. À l'époque c'était l'homme du marché, Longoria avait tout fait pour le faire venir. Deux semaines plus tard, il prend Sampaoli, qui ne voulait pas de lui. Et après tu prends Tudor, il n'y a pas Milik dans ses plans. C'est normal de prendre un joueur, et qu'après cela ne marche pas avec un entraîneur. Mais quand tu prends un joueur pour faire un parcours avec lui, et qu'après tu prends des entraîneurs qui n'ont rien à voir avec lui et qui ne veulent pas de lui, soit tu as fait une erreur avant, soit tu l'as faite après. On ne peut pas accuser Milik que ce qu'il a fait n'est pas bon : il l'a fait en jouant contre tout", a-t-il confié sur l'antenne de la radio.



Arek Milik n'est en effet pas parvenu à se rendre indispensable dans l'équipe olympienne. Ses blessures ont peut-être aussi joué, alors qu'il a par exemple manqué la préparation estivale 2021. Son bilan est loin d'être négatif avec 30 buts inscrits en 55 apparitions, toutes compétitions confondues.